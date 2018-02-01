Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Castillo ile Novak ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, bu çalışmalar sırasında futbolcuların yerde süründükten sonra gol atmaya çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynanırken, daha sonra duran top çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan pazar gününe kadar gerçekleşecek çalışmalar basına kapalı yapılacak.

YUSUF VE KAMİL AHMET’E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı’ya ve savunma oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi’ye, antrenman sonrası sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. 26 yaşında giren Kamil Ahmet Çörekçi ve 21 yaşına giren Yusuf Yazıcı kendileri için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladı. Antrenman sahasında hazırlanan pastayı kesen Kamil Ahmet, daha sonra Olcay’ın ikram ettiği ilk dilimi yedi. Bu sırada Durica, pastayı eliyle alarak Kamil Ahmet´in yüzüne sürerken, futbolcular neşeli anlar yaşadı.

Gökmen Şahin