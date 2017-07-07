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Trabzonspor günü 3 idman yaparak tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan’ın Telki kasabasında sürdüren Trabzonspor, günü 3 idmanla tamamladı.

Trabzonspor günü 3 idman yaparak tamamladı

07 Temmuz 2017 22:07

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın öğrencileri bugünkü çalışmaya sabah saat 06.30’da başladı. Daha sonra saat 11.00’de kondisyon çalışan bordo-mavili futbolcular, günü akşam 19.00’da topla yapılan hareketlerle tamamladı.
Macaristan kampına geç katılan 2 yabancı futbolcu Önazi ve Rodellega, diğer arkadaşlarıyla arasındaki idman açığını kapatmak için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın verdiği program doğrultusunda ayrı olarak çalıştı.

Kucka Macaristan’a bekleniyor

Bugün Trabzonspor’la sözleşme imzalayan Slovak futbolcu Kucka'nın yarın öğle saatlerinde Macaristan’daki kampa katılması bekleniyor. 

Mehmet Başaran
 

Etiketler: macaristan, Trabzonspor


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