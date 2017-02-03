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Trabzonspor: 'Güzel oyun kesintiye uğratılamaz'

Trabzonspor Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalar sonrası açıklama yaptı.

Trabzonspor: Güzel oyun kesintiye uğratılamaz

03 Şubat 2017 10:03

Kulübü resmin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonsporumuz Medicalpark Arena'daki ilk maçında seyircisiyle müthiş bir bütünleşmeye imza atmıştır. Camiamız ve şehrimiz; hiçbir taşkınlığın yaşanmadığı futbola dair tüm güzelliklerin ortaya çıktığı doyumsuz bir futbol atmosferiyle takımıyla bütünleşerek geçmiş yıllardaki özlemini yeniden hatırlayacağı bir gün yaşamıştır. Futbolun görsel bir şov olması nedeniyle toplumun moralini onun üzerinden yükseltebilmek hepimizin sorumluluğundadır.
Karar vericiler olarak bizlerin görev ve sorumluluğu terör, şiddet ve küfür gibi kabul edilemez davranışlar dışında her şeye rağmen seyirciyle statların birbirine kavuşmalarını teşvik edici yönde olmalıdır. Yeni stadıyla moral yükseltmeye çalışan bir kulübün taraftarıyla yakaladığı yeni bir atmosferi kesintiye uğratmanın futbol dünyası ile ilişkisi olan hiç kimseye fayda sağlamayacağı ortadadır.

Tüm güzelliklerin kesintisiz devam edeceği günlerin özlemiyle yeni stadımızda oynayacağımız ikinci maçımızda yaşanması muhtemel kısıtlamalar için gereken tüm çabayı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PFDK'nın kararı neydi
PFDK'nın dün Trabzonspor'a ilişkin aldığı karar şu şekilde: "Trabzonspor'un, 29.01.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gaziantepspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün Üst B,C,D, Doğu Tribün ALT I,J,K, Güney Kale Arkası Alt I,J,K, Güney Kale Arkası Üst B,C,D,E, Kuzey Kale Arkası Alt Tribün J, Kuzey Kale Arkası Üst C,D VIP Silver A bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." 

Etiketler: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Kulübü


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