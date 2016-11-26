Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve saha içi kadar saha dışında da oldukça sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla kötü günlere son vermek istiyor. Bir an önce içinde bulunduğu zorlu süreci atlatmak isteyen bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasına dönüm maçlarından biri olarak bakıyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal ve yöneticilerin, takımın Gençlerbirliği maçına konsantre olması için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Başarısız sonuçların ardından sıkıntılı günler geçiren Yanal, bu maçı kazanarak hem kendisini, hem de takımı rahatlatmayı hedefliyor.

Zorlu viraj

Spor Toto Süper Lig'de son 3. haftadır maç kazanamayan Trabzonspor, ligin 11 haftasında sadece 11 puan toplayabildi. Tehlike hattına yakın durumda olan Karadeniz ekibi için ilk yarıda geriye kalan 5 maç hem futbolcular hem de teknik heyetin kaderini etkileyecek. Özellikle bu süreçte formsuz oyuncuların durumları gözden geçirilecek. Şimdiye kadar Ersun Yanal'ın ismini tartışmaya açmayan Başkan Muharrem Usta ve bazı yöneticilerin bu süreçte ortaya çıkacak olan tablo karşısında muhalif yöneticilere karşı nasıl bir planlama yapacağı ise netlik kazanacak.

Kader maçları

Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor dış sahada büyük bir handikap yaşıyor. Deplasmanda sadece Galatasaray'ı yenme başarası gösteren Karadeniz ekibi, sıkıntılı günler geçirdiği ligde çıkış yolu ararken, ligin ilk yarasında oynayacağı son 5 maçın 3'nü deplasmanda 2'ni ise evinde oynayacak. 24 Aralık 2016 tarihinde sona erecek olan ilk yarı 16. hafta maçlarıyla tamamlanmasının ardından ikinci yarı ise 18. hafta maçlarıyla 14-15 Ocak 2017 tarihinde itibaren başlayacak.

Bordo-mavililer yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçınında ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. İki hafta üst üste dış sahada puan arayacak olan Karadeniz ekibi evinde Adanaspor'u konuk ettikten sonra Başakşehir deplasmanına çıkacak ve ilk yarının son maçını ise evinde Fenerbahçe ile oynayacak.

Hedef 20 puan

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntı bir dönemin içinde bulunan Trabzonspor ilk yarının tamamlanacağı 16. hafta sonunda 20 puana ulaşmayı hedefliyor. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Karadeniz ekibinde hesaplar yapılmaya başlanırken, ikinci yarıya rahat girmeyi planlayan Ersun Yanal, ilk yarıyı 20 puanla bitirmek istiyor.