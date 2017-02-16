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Trabzonspor ikinci sezonda farklı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında farklı, ikinci yarısında farklı bir görüntü sergileyen Trabzonspor kendini aştı.

Trabzonspor ikinci sezonda farklı

16 Şubat 2017 12:15

Bordo-mavililer ligin ilk yarısında oynadığı 12 maçta 12 puan toplarken, ligin ikinci yarısında ise 4 maçta 12puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı. 

Ligin ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirerek tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında yaptığı takviyelerle birlikte önemli bir çıkışa imza atarak geçmişe adeta sünger çekti. Karadeniz ekibi ligin ilk yarısının ilk 12 haftasında 12 puan toplarken, ligin ikinci yarısının ilk 4 maçında ise 12 puan toplayarak kendini aştı.

Bordo-mavililer ilk yarıda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve 14. sırada yer aldı. Bu dönemde 7 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 15 gol görmüştü.

Trabzonspor ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performans ile Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının lideri konumuna geldi. İkinci yarıda oynadığı ilk 4 maçı da kazanarak puan kaybı yaşamayan tek takım olan bordo-mavililer 12 puan elde etti. Bordo-mavililer lig sıralamasında 6. sıraya yerleşirken, 4 maçta attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 1 gol gördü.

Geçtiğimiz sezona fark attı

Trabzonspor ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla da geçtiğimiz sezonu geride bıraktı. Bordo-mavililer 2015-16 sezonunun 20. haftasında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 30 gol gördü ve 24 puan toplayarak 12. sırada yer aldı.

Bordo-mavililer bu sezon ise oynadığı 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 21 gol gördü ve 30 puan ile 6. sırada yer aldı. 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Trabzonspor


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