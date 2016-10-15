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Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor 9. randevularına çıkacak

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, yarın yapacakları maçla birlikte 9. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor 9. randevularına çıkacak

15 Ekim 2016 11:44

Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 8 lig maçında Trabzonspor, 2 Akhisar Belediyespor 4 galibiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sona erdi. Bordo-mavililerin 10 golüne Akhisar Belediyespor 14 golle karşılık verdi.
Trabzon'da oynanan 4 lig maçında, bordo-mavililer 2 galibiyet elde ederken, Akhisar Belediyespor'un 1 galibiyeti bulunuyor. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Avni Aker'de oynanan maçlarda bordo-mavililer 9 gol atarken, rakibi 7 gol kaydetti.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynana iki maçta Akhisar Belediyespor evinde oynadığı maçı 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Yanal, Akhisar Belediyespor karşısında öne geçmek istiyor
Trabzonspor teknik direktör Ersun Yanal, bugüne kadar Akhisar Belediyespor karşısına 3 farklı takımla çıktı. Yanal, ligde Akhisar Belediyespor'a karşı oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, 1 maçta ise berabere kaldı. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Eskişehir takımlarının başında bulunduğu dönemlerde Yanal'ın takımları 8 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kafkas'ın Trabzonspor'a şansı tutmuyor
Trabzonspor eski futbolcusu ve teknik direktörü Akhisar Belediyespor teknik direktör Tolunay Kafkas ise bordo-mavili takıma karşı başarılı bir performans sergileyemedi. Kayserispor, Kardemir Karabükspor ve Gaziantepspor takımlarının başında Trabzonspor'a karşı mücadele eden Kafkas, bordo-mavililerin karşısına çıktığı 13 maçta 8 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Kafkas'ın takımları ise 13 gol attı.

Kazanan takımın teknik direktörü galibiyetlerde öne geçecek
Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal ve Akhisar Belediyespor teknik direktörü Tolunay Kafkas ligde 5. kez karşı karşıya gelecekler. İki teknik adam arasında oynanan 5 maçta 2 galibiyet Ersun Yanal'ın, 2 galibiyet Tolunay Kafkas'ın ollurken, 1 maçta ise iki teknik adam bir birine üstünlük kuramadı. 16 Ekim Pazar günü Hüseyin Avni Aker'de oynananacak olan maçta galip gelen takımın teknik direktörü öne geçmiş olacak. 


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