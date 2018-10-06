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Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasındaki maçla 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kazanırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynan maçlarda Akhisarspor, Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenerken, bordo-mavililer ise Manisa'da rakibini 3-1'le geçti. 

MANİSA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın ikisinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu maçlarda 11 gol yedi, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Gökmen Şahin

 

 

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