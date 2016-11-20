Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Antalyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de iki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 maçta Trabzonspor’un 24, Antalyaspor’un 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 71 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Demirok cezalı

Yarın oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı olan Uğur Demirok forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine savunmada Mustafa Yumlu'nun görev alması bekleniyor. Bordo-mavililer'de 3 oyuncuda kart sınırında bulunuyor. Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Mehmet Ekici, yarınki karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda Spor Toto Süper Lig’in 12’inci haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor muhtemel ilk on biri

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Zeki, Durica, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Bero, Mehmet Ekici, Castillo ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin