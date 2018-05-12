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Trabzonspor ile Bursaspor 84. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Bursaspor 84. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Bursaspor 84. kez karşı karşıya

12 Mayıs 2018 11:31

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, Bursa’da kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 83 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 42 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 123 gol attı, kalesinde ise 64 gol gördü. 

Bursa’daki maçlar 

Bursaspor ile deplasmanda 41 karşılaşma oynayan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 56 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. 

Farklı galibiyetler 

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0’lık sonuçlarla elde etti. Bu sezon Trabzon’da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı. 

Bu sezon en fazla gol Trabzonspor’un maçlarında oldu. 

Trabzonspor bu sezon lig maçlarında en fazla gol olan takım oldu. Bordo-mavililer 57 gol atıp 50 gol yedi. Toplam 107 golle Trabzonspor’un, oynadığı maçlarda oldu. Bordo-mavililer 106 golle Kasımpaşa 105 golle Galatasaray ve A.Alanyaspor takip etti. Trabzonspor 32 haftada kalesinde 50 gol gördü. Bordo-mavililer ligin 32. haftasında bundan daha fazla gol yediği son sezonu 2001-2002 sezonunda 56 golü kalesinde görmüştü.  

 

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