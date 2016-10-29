İki takım arasında geride kalan 32 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-5 üstünlüğü bulunuyor. Yedi karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 64 gole, Çaykur Rizespor 23 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan mazı ise bordo-mavililer 6-0 kazanmıştı.

Trabzonspor sahasında 1 maç kaybetti

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 16 lig maçından sadece birini kaybetti. Evindeki bir maçta da sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek rakibine büyük bir üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, sahasında 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti Trabzonspor, 2005-2006 sezonunda deplasmanda 6-1, 1988-1989 sezonunda da sahasında 5-0 ve 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.

Gökmen Şahin