Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 33. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 33. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yarın oynanacak maçla ligde 33. kez karşı karşıya gelecek.


29 Ekim 2016 11:31

İki takım arasında geride kalan 32 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-5 üstünlüğü bulunuyor. Yedi karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 64 gole, Çaykur Rizespor 23 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan mazı ise bordo-mavililer 6-0 kazanmıştı.

Trabzonspor sahasında 1 maç kaybetti
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 16 lig maçından sadece birini kaybetti. Evindeki bir maçta da sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek rakibine büyük bir üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, sahasında 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
İki takım arasındaki en farklı galibiyeti Trabzonspor, 2005-2006 sezonunda deplasmanda 6-1, 1988-1989 sezonunda da sahasında 5-0 ve 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti. 

Gökmen Şahin

Etiketler: çaykur rizespor, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!