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Trabzonspor ile Gençlerbirliği 78. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor 78. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 78. randevuda

26 Kasım 2016 11:45

İki takım arasında bugüne kadar oynanan resmi maçlarda geride kalan 77 maçta Trabzonspor 44 karşılaşmadan galip ayrılırken, ev sahibi ekip ise 14 maçı kazındı. 19 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 151 gol atarken, rakibi ise 73 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 65. randevu
Gençlerbirliği ve Trabzonspor arasında oynan 64 lig maçında ise 37'ni Karadeniz ekibi, 12'sini ise Başkent temsilcisi kazandı. 15 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 126 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 62 gol kaydetti.

Ankara'daki maçlar
İki takım arasında Ankara'da oynanan 32 lig mücadelesinde Trabzonspor 14 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise ev sahibi Gençlerbirliği galip gelen taraf oldu. 10 maç ise berabere tamamlandı. Kırmızı-siyahlılar, Ankara'da rakip fileleri 36 gol havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.
Trabzonspor ile Gençberbirliği arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, deplasmanda oynadığı maçı ise 3-1 kaybetmişti.

Yanal ve Özat 2. kez karşılaşacaklar
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Ümit Özat, hocalık kariyerlerinde ikinci kez karşılaşacaklar. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'un Manisaspor'u 3-2 yendiği müsabakada Yanal, kımzı-siyahlı ekibin başında yer alırken Ümit Özat ise Manisaspor'un başındaydı.

Muhtemel ilk 11
Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Yanal'ın yarın karşılaşmaya Onur, Zeki, Durica, Uğur, Güray, Akakpo, Aytaç, Bero, Onazi, Yusuf ve N’Doye (Suk) 11’i şeklinde çıkması bekleniyor.
Bordo-mavililerde Mehmet Ekici ve Okay Yokuşlu sarı kart cezalısı oldukları için yarınki karşılaşmada forma giyemeyecekler. 

Gökmen Şahin


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