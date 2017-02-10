İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçta Trabzonspor'un 5, Osmanlıspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazken, Başkent temsilcisi attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü.

Ankara'daki maçlar

İki takım arasında Ankara'da oynanan 7 maçta ise ev sahisi Osmanlıspor'un üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, Ankara'daki maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi, bu gollere karşılık 7 gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Osmanlıspor rakibini Avni Aker'de 2-0 mağlup etmişti.

Muhtemel ilk 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas,Okay, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazacı, Castillo ve N'Doye (Rodellaga) şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin

