Trabzonspor ilk yarıda bitiriyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 7 puan ile ligde 6. sırada yer alan bordo-mavililer, geride kalan 4 maçta ilk yarılarda attığı gollerle sonuca gitti. Karadeniz temsilcisi, mücadelelerin ilk yarılarında 6 gol bulurken, ikinci yarıda ise 3 gol buldu.

Trabzonspor evinde başka

Bordo-mavililer, evinde oynadığı Sivasspor ve Galatasaray maçlarında ilk yarıda bulduğu gollerle kazanmasını bildi. Trabzonspor, Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki gollerini 7, 14 ve 27. dakikalarda buldu. Bordo mavili ekip, Galatabaray derbisinde ise 3, 25, 45 ve 90'da fileleri sarsarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

En iyi hücum ikilisi

Trabzonspor'da Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de Kasımpaşalı oyuncular Mbaye Diagne ve Trezeguet'nin ardından en iyi hücum ikilisi oldu. Kasımpaşalı futbolcular, ilk 4 haftalık periyotta toplam 7 gol atarken, Trabzonsporlu Rodallega 3 ve Nwakaeme ise 2 gol ve 1 asist yaparak, Diagne ve Trezeguet ikilisini takip etti.

Gökmen Şahin