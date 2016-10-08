2017 yılında 50'inci yılını kutlayacak olan ve kadro planlamasını bu hedef doğrultusunda yapan Trabzonspor, Süper Lig'de 6 haftada aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası kadroda sürekli değişiklik yapmak zorunda kalan Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerde son 6 sezondur büyük bir sorun haline gelen iskelet kadro kurmakta büyük bir zorluk yaşıyor. Her hafta farklı oyuncuları deneyen tecrübeli teknik adam kemik kadro arayışını sürdürüyor.

2010-2011 Sezonundan sonra iskelet kadro oluşturamadı

Trabzonspor, 2010-11 sezonunda sonra arzuladığı iskelet kadroyu kuramadı. Tolga Zengin,Onur, Egemen Korkmaz, Glowacki, Colman, Jaja, Selçuk, Burak Yılmaz ve Yattara gibi önemli oyunculara sahip olan Karadeniz ekibi söz konusu dönemin ardından bir türlü kadro konusunda istikrar sağlayamadı. Bordo-mavililer önemli oyuncular transfer etse de arzuladığı iskelet kadroyu oluşturmayarak sportif hedeflerini gerçekleştiremedi. İskelet kadronun oluşturulamaması Trabzonspor'u ekonomik olarak da dar boğaza itti. Teknik direktör tercihleri de bu sistemin oluşmamasından etkili oldu.

Kurulan her yeni kadro sıkıntı yaşattı

Trabzonspor, son 6 sezondur oluşturamadığı iskelet kadro nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Sabırsızlık sonrası kurulan her yeni kadro farklı sıkıntıları beraberinde getirirken, oyuncuların geldikleri takımdaki performansları Trabzonspor'da farklılık göstermesi, teknik direktörleri de tercih yapma noktasında zorladı. Yapılan tercihler ve sistem değişiklikleri sahada ki oyuncularda öz güven kaybına yol açması, pskolojik olarak da tranvaların yaşanmasına neden oldu.

Son 6 sezonda 70'un üzerinde oyuncu geldi

Trabzonspor'a son 6 sezonda 70'in üzerinde oyuncu gelmesine karşı istikrarlı bir kadro kuramadı. Bordo-mavililerin bugün yaşadığı sorunların temelinde plansız yapılan transferler ve izlenen politikalar yatarken, bu sezon 50'nci yıl hedefi koyan Trabzonspor, oluşturduğu ekiple transferlere yön verdi. Gelinen süreçte ise yeni teknik direktör ve yeni oyuncu grubuyla sezona başlayan Trabzonspor arzuladığı saha sonuçlarını alamazken, farklı skorlarla mağlup olması camiada büyük bir endişe yol açtı.

Ersun Yanal'ın kadro ve sistem değişiklikleri tutmadı.

Bu sezon da ligde 6 hafta geride kalırken, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal bir türlü istediği kadroyu sahaya süremedi. Sezonda başında savaşan bir kadro yapısıyla, taraftara zevk veren oyunu hedef koyan bordo-mavililer aldığı saha sonuçlarıyla bu hedefin uzağında kalmasının yanından beklemediği saha sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı.

Ersun Yanal, ligin ilk haftasında oynanan ve Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Kasımpaşa maçında sahaya Onur, Zeki, Durica, Uğur, Güray, Okay, Onazi, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan ve Muhammet Demir şeklinde çıktı. Gaziantepspor, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Torku Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında Suk, Mustafa Yumlu, Aytaç Kara, Akakpo, Mustafa Akbaş, İbanez, Bero ve N'Doye'yi kullanarak belli bölgelerde değişiklik yaptı. Yanal, bu değişikliklerin yanında sistem değişikliğine de gitti.

Yanal, sistemi yine değiştirecek

Teknik Direktör Ersun Yanal, ligin ilk haftasında takımının ortaya koyduğu performanstan memnun kalmazken, lige verilen arada titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce 4-2-3-1, 3-5-2 ve 4-4-2 sistemlerini deneyen Yanal'ın Akhisar Belediyespor maçında farklı sistem ile sahaya çıkabileceği belirtiliyor. Ofansif yönden büyük bir sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adam, gol yollarından problemi çözmek için 4-3-3 sistemini hayata geçirebileceği konuşuluyor. Ligde şimdiye kadar 3 gol atan Trabzonspor, gol yedikten sonra dağılan bir takım görüntüsü ortaya koyarken, deneyimli teknik adam ilk golü bulan taraf olmak için yapılan bütün taktik antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde duruyor.

Kadro istikrarsızlığı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un oynadığı 6 maçta sadece iki oyuncu tam sürelerini doldurabildi. Onur ve Durica 540 dakika sahada kalan iki isim olurken diğer oyuncular ise ya kadroya giremedi ya da performansları nedeniyle yedek kulübesine çekildi. Bu tablo kadroda yaşanan istikrarsızlığı en önemli nedenlerinin başında geldi.

Gökmen Şahin