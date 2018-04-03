Trabzonspor İstanbul'dan istediğini alamadı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı 9. maçını oynadı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa takımları karşısında bordo-mavililer 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti. Attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Karadeniz ekibi, rakipleri karşısında 17 puan kaybederken, 10 puan topladı.

İstanbul deplasmanı

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'da rakipleriyle yaptığı 5 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 6 puan toplarken, 9 puan bıraktı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, Kasımpaşa dışında İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile Trabzon'da karşılaştı. Söz konusu maçlarda ise bordo-mavililer 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Trabzon'da attığı 3 gole karşılık kalesinde ise 5 gol gördü. Trabzonspor 4 maçta 4 puan toplarken, 6 puanı ise sahada bıraktı.

Trabzonspor'un bu sezon İstanbul takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

M. Başakşehir - Trabzonspor: 2-2

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor - Galatasaray: 2-1

Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-3

Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1

Trabzonspor - M.Başakşehir: 0-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

Galatasaray - Trabzonspor: 2-1

Gökmen Şahin