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Trabzonspor kaldığı yerden devam etmek istiyor

Ligin ikinci yarısında deplasmanda maç kaybetmeyen Trabzonspor kaldığı yerden seriyi sürdürmek istiyor.

Trabzonspor kaldığı yerden devam etmek istiyor

24 Şubat 2017 08:38

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 2017 yılında deplasmanda elde ettiği 3 galibiyete bir yenisine daha eklemek istiyor. Ligin ikinci yarısında dış sahada Bursaspor'u 2-1 , Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0'lık skorlarla geçen Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçından kayıpsız ayrılarak deplasmanda üst üste 4 galibiyetini elde ederek kaldığı yerden seriye devam etmek istiyor.

Yanal'dan zorunlu değişim

Ligin ikinci yarısında kadro istikrarını koruyan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarında aynı kadroyla sahaya çıkarken, Aytemiz Alanyaspor maçında ise forvet hattında N'Doye'nin yerine Rodallega'ya şans vermişti. Tecrübeli teknik adam iki futbolcunun yokluğunda deplasmandaki Atiker Konyaspor maçında zorunlu olarak kadro rotasyonuna gidecek. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Jan Durica ve kart cezalısı durumuna düşen Okay Yokuşlu'nun yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal, savunmada Durica'nın yerine Mustafa Akbaş'a , Okay'ın yokluğunda ise Medjani veya Aytaç Kara ikilisinden birine şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 32. randevusuna çıkacak 

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 32. kez karşı karşıya gelecekler.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 31 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor. Altı maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, Trabzonspor, söz konusu maçlarda 44 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 33 gol gördü.

Konya'daki maçlar

Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya'da oynanan maçlarda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer rakibine 4 kez mağlup oldu. 6 maçta ise gülen taraf konuk ekip Trabzonspor oldu. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar attığı 14 gole karşılık ise kalesinde Attığı 15 gole karşılık kalesinde de 15 gol gördü.

Trabzonspor, Konya'da 7 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Trabzonspor, 7 yıldır deplasmanda yenemediği Atiker Konyaspor, karşısında galibiylet hasretini bitirmek istiyor. Trabzonspor, rakibi Atiker Konyaspor en son 2010-11 sezonunda 1 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lık skorla rakibini mağlup etti. 2011-2012 ve 2012-2013 sezonunda iki takım arasında, Torku Konyaspor bir alt ligde olduğu için maç yapılmadı. 2013-2014 sezonunda Konya'da oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, 2014-15 sezonunda 1-0 ve 2015-16 sezonunda ise 2-0 bordo-mavilileri mağlup etti. 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: aykut kocaman, Ersun Yanal, konyaspor, Trabzonspor


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