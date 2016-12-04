Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamlamasının ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 15.00 sıralarında Kayseri'ye hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede sakatlığı bulunan Castillo ve cezalı olan Onazi kadroda yer almadı. Elmacık kemiğinde meydana gelen 3 kırık nedeniyle ligde Gençlerbirliği ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile oynanan maçta forma giyemeyen Mustafa Akbaş da kadroda yer aldı. Bordo-mavili kafileye Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen de eşlik etti.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Zeki, Durica, Uğur, Ibanez, Aytaç, Okay, Mehmet Ekici, Bero, Yusuf ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor

Gökmen Şahin - Ozan Köse

TRABZON