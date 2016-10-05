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Trabzonspor, kongre söylemlerine kulak tıkadı

Spor Toto Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından artan muhalefet sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor'da, yönetim kongre söylemlerine ve iddialarına kulak tıkadı.

Trabzonspor, kongre söylemlerine kulak tıkadı

05 Ekim 2016 12:09

6-7 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda göreve gelen Muharrem Usta ve yönetim kurulu, 50. yıl planlamasıyla başladığı yeni sezonda aldığı başarısız sonuçların ardından hayal kırıklığı yaşanması üzerine artan muhalefet nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Trabzonspor’da alınan başarısız sonuçların ardından muhalefet, Aralık ayında yapılması gereken olağan genel kurula seçim maddesi koydurmak için yoğun bir çalışma içine girerken, Usta'ya, "Kongre yap ve yönetimini yenile” isteklerine ve iddialarına ise yönetim kurulu kulak tıkadı. İki yıldan fazla görev süresi bulunan Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulunun, görev süresini tamamlamaktan yana olduğu ve bugün yaşanan sıkıntıları ise kısa sürede çözüme kavuşturmakta kararlı olduğu belirtildi.

Divan Kurulu Aralık 2016'da seçim istemişti
Muharrem Usta, Celil Hekimoğlu ve İbrahim Hacıosmanoğlu, yapılan son kongre aday olan 3 isim olurken, seçim öncesi Trabzonspor Divan Başkanı Av. Ali Sürmen üç başkan adayı ile görüşerek hazırladığı ibranameyi kendilerine tebliğ ederek, imzalamalarını istemişti. İbranamenin içeriğinde de 2016 Aralık ayında yapılacak olan olağan kongrenin tüzüğe uygun yapılması, seçimli olağan kurul olması yönündeydi. Başkan adaylarından sadece Celil Hekimoğlu ibranameyi imzalarken, diğer başkan adayları imzalamayarak öneriyi kabul etmemişlerdi. 

Gökmen Şahin

Etiketler: kongre söylemleri, Trabzonspor


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