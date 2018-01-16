Trabzonspor Konyaspor şifresiz canlı izle | A Spor CANLI

Trabzonspor Konyaspor şifresiz canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında bugün Trabzonspor sahasında geçen senenin şampiyonu Konyaspor'u ağırlayacak. İlk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bugün sahasında konuk edeceği rakibi karşısında turu geçen taraf olmak istiyor. Konyaspor ise skor avantajını koruyarak turu geçen tafar olmak hedefinde. Trabzonspor Konyaspor canlı izlemek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz...

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Ziraat Türkiye kupasında heyecan tüm hızıyla devam ederken Turabzonspor ile Konyaspor bugün son 16 ikinci maçına karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

27.12.2017 MS Atiker Konyaspor 1 - 0 Trabzonspor

13.08.2017 MS Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor

25.02.2017 MS Atiker Konyaspor 1 - 1 Trabzonspor

26.01.2017 MS Trabzonspor 1 - 0 Atiker Konyaspor

14.12.2016 MS Atiker Konyaspor 0 - 0 Trabzonspor

24.09.2016 MS Trabzonspor 1 - 0 Atiker Konyaspor

06.03.2016 MS Atiker Konyaspor 2 - 0 Trabzonspor

02.10.2015 MS Trabzonspor 1 - 2 Atiker Konyaspor

05.04.2015 MS Atiker Konyaspor 1 - 0 Trabzonspor

09.11.2014 MS Trabzonspor 3 - 2 Atiker Konyaspor

Trabzonspor tur peşinde

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği rakibi karşısında turu geçen taraf olmak istiyor.

Bu sezon hem lig hem de kupada yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. İlk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibi karşısında turu geçen taraf olmak isteyen bordo-mavililer adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Burak dışında ideal kadro sahada olacak

Konya'da oynanan ilk maçta yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle Burak Yılmaz'ın forma giyemeyeceği maçta hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'nun ise forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.

Çalımbay'ın yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Mustafa, Okay, Kucka,Olcay, Yusuf, Abdulkadir ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.

Trabzonspor, Sosa'nın bonservisini aldı

Trabzonspor, Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın bonservisinin Milan'dan alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, sezon başında Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa'nın bonservisinin 2.5 yıllığına alındığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa' nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir."

Atiker Konyaspor rövanşa hazır

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını Antalya’da sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen antrenman koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.