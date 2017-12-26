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Trabzonspor, Konya’ya gitti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonpor, hazırlıklarını tamamlamasının ardından Konya’ya hareket etti.

Trabzonspor, Konyaya gitti

26 Aralık 2017 14:58

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Onur, Burak, Onazi ve Bongonda’nın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile hasta olan N’Doye katılmadı. Bordo-mavililer Atiker Konyaspor maçının son taktik çalışmasını yapmasının ardından özel bir uçak ile saat 14:30’da Konya’ya hareket etti.

Trabzonspor’un Konya kafilesinde izinli olan Burak Yılmaz, Onur, Onazi ve Bongonda yer almazken hafif sakatlıkları bulunan Volkan Şen ile Batuhan ve grip olan N’Doye da kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya Esteban, Kamil, Uğur, Durica, Mas, Kucka, Okay, Castillo, Sosa, Olcay ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin

 

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