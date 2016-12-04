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Trabzonspor kötü gidişe 'Dur' demek istiyor

Tarihin en kötü sezonunu yaşayan Trabzonspor'da moraller bozuk olurken, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçına kazanarak kötü gidişe dur demek istiyor.

Trabzonspor kötü gidişe Dur demek istiyor

04 Aralık 2016 11:56

Ligin geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan bordo-mavililer Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp kötü gidişatına son vererek moral bulmak istiyor. Ligde son 4 haftadır maç kazanamayan bordo-mavililer en son galibiyetini deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Castillo'nun yarınki müsabakada forma giymeleri beklenmiyor. Gençlerbirliği maçında sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyen Mehmet Ekici ve Okay Yokuşlu Kayserispor maçında forma giyebilecekler. 

Trabzonspor'un deplasmanda 1 galibiyeti bulunuyor
Bu sezon deplasmanda 7'nci maçına çıkacak olan Trabzonspor oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 4 maçtan ise sahadan yenik ayrıldı. Gaziantepspor'a 1-0, Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, Galatasaray'ı 1-0 yenerken, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Dış sahada bu sezon 4 puan elde eden bordo-mavililer 14 puan kaybederek yarışta büyük bir yara aldı. Trabzonspor attığı 2 golle de dış sahada en az gol atan takım oldu.

Trabzonspor ile Kayserispor 39. randevuda
Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla birlikte 39. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 38 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, rakip filelere 67 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.

Kayseri'deki maçlar
İki takım arasında Kayseri'de yapılan 19 maçta Trabzonspor 8, Kayserispor 6 kez galip geldi, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında Kayseri'de oynanan son 10 maçta konuk ekip Trabzonspor rakibine sadece bir maçta kaybetti. 5 maçta galip gelen Karadeniz ekibi 4 kez de sahadan beraberlik ayrıldı. Ev sahibi Kayserispor, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013'de 2-1'lik skorla elde etmişti. 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Trabzonspor


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