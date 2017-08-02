Trabzonspor Kralı'na kavuştu

Trabzonspor, boşluğunu bir türlü dolduramadığı eski golcüsü Burak Yılmaz’ı yeniden transfer etti. Bordo-mavililer golcü oyuncunun ardından geçen 5 sezonda forvet hattına ciddi harcama yapsa da aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. 2009-2010 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra forvet hattında görev yapan Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Ramil Sheydaev, Suk ve son transfer Rodallega’a bugüne kadar ortaya koydukları performansla soruna çare olamadı.

45 Milyon Euro (188 Milyon 181 Bin TL)

Trabzonspor, forvet hattına son 5 yılda yaptığı 16 transferde 45 milyon Euro (188 Milyon 181 Bin TL) harcadı. Trabzonspor'a forvet olarak transfer edilen bazı isimler ise gol yollarında varlık gösteremeden bordo-mavili takımdan ayrıldı. Robert Vittek 2 gol, Marc Janko 2 sezonda 2 gol, Yatabare 1 gol, Deniz Yılmaz 3 gol, Serdar Gürler 2 gol, Waris ise forma giydiği dönemde gol atma başarası gösteremedi. Trabzonspor forması giyen N'Doye de ligde forma giydiği süre içinde 9 gol atabildi. Cardozo'nun maliyeti performansıyla örtüşmedi.

93 maçta 58 gol attı

Burak Yılmaz Trabzonspor formasıyla çıktığı 93 resmi karşılaşmada 58 gol attı. Yıldız futbolcu 2011-12 sezonunda ise attığı 32 golle, gol krallığı sevincini yaşadı. Çin'in Beijing Guoan'ın takımında forma giyen milli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor, bu akşam düzenlenecek olan 50 yıl kutlamalarına yetişmeyecek olan oyuncusunu teknolojiyi kullanarak taraftarı ile buluşturması bekleniyor.

Trabzonspor tarihinde ilk

Trabzonspor Burak Yılmaz transferiyle de bir ilk imza attı. Şimdiye kadar bordo-mavili takımı birkaç kez çalıştıran teknik adamların yanı sıra, Trabzonlu oyuncuların gidip tekrar dönmesine rastladığımız Karadeniz ekibinde Trabzonlu olmayıp tekrar Trabzonspor’a dönen ilk oyuncu olma özelliğini de taşıyacak.

Gökmen Şahin