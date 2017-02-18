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Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu: 'Seriyi sürdürmek istiyoruz'

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukcu, takımın farklı hırs ve arzu ile oynadığını belirterek, ligde yakaladıkları seriyi Aytemiz Alanyaspor karşısında taraftarların da desteğiyle sürdürmek istediklerini söyledi.


18 Şubat 2017 12:32

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında 20 Şubat Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Ligin ilk yarısının ardından nokta transferler yaparak oynadığı son 4 lig maçını kazanıp önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililerde Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Aytemiz Alanyaspor karşısında alacakları galibiyetle çıkışlarını sürdürmek istediklerini vurguladı. Yakaladıkları seriye devam ettirme arzusunda olduklarını belirten Çubukçu, "Ligin ilk yarısında yaşadıklarımızdan önemli dersler aldık. İkinci yarıda yaptığımız nokta transferlerle oynadığımız son 4 lig maçını kazanarak önemli bir çıkış yakaladık. Ersun Yanal'ın bilgisi ve tecrübesiyle takım farklı bir hırsla ve arzuyla oynamaya başladı. Camiamız uzun bir aradan sonra önemli bir hava ve moral buldu. Taraftarlarımızın desteğiyle yakaladığımız bu seriye bozmadan devam etmek istiyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında 11 Bin 500 civarında taraftarın cezalı olduğunu hatırlatan Çubukçu, "Tüm camiamızın el ele verdiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Maç biletlerinin satışa çıktığı günden itibaren taraftarlarımızı yoğun ilgisi var. Kulüp olarak yaptığımız kampanyalara taraftarlarımız, kulüplerine ve takımlarına sahip çıkma adına büyük bir destek veriyor. Bu tablo hem bizim hem teknik heyetimiz hem de futbolcularımız için ayrı bir motivasyon sağlıyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Çünkü bu camia her zaman üst basamaklarda olmayı hak ediyor. Herkesi maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: ahmet çubukçu, Trabzonspor


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