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Trabzonspor: 'Kulübümüz şike yapanlarla mücadelesini sürdürüyor'

Trabzonspor, CAS duruşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor: Kulübümüz şike yapanlarla mücadelesini sürdürüyor

29 Eylül 2016 13:21

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz şike yapanlarla mücadelesini sürdürüyor" başlığıyla yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere; şike yapan şahıslar, şike dosyasının kumpas olduğunu iddia etmektedirler. Ne ilginçtir ki, aynı şahıslar, kumpas olarak adlandırdıkları dosyayı kullanarak kulübümüzü UEFA’ya şikayet etmişlerdir. UEFA'nın bu şikayeti iki kez reddetmesinin ardından, bahsi geçen şahıslar, konuyu Lozan'da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımışlardır. 28 Eylül 2016 tarihinde CAS'ta yapılan duruşmaya; Trabzonspor, UEFA ve Fenerbahçe avukatları ve CAS hakem heyeti katılmışlardır. 3 Temmuz 2011'den beri farklı ulusal ve uluslararası mercilerde, toplam 13 kez aklanan kulübümüzün, CAS kararıyla 14. kez aklanacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüz, şikeyle gasp edilen haklarını geri almak için gerekli hukuki mücadeleye devam edecektir. Futbol ayak oyunu değildir; ayakla oynanan oyundur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

Etiketler: cas, Trabzonspor


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