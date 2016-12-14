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Trabzonspor kupa ilk puanını aldı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. maçında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor kupa ilk puanını aldı

14 Aralık 2016 20:54

Maçtan dakikalar

7. dakikada Milosevic’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Zeki’nin yerden vuruşunda top auta çıktı.

27. dakikada sağ kanattan Onazi’nin ortasında savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Yusuf’un şutunda meşin yuvarlak defanstan geri döndü.

40. dakikada ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Yusuf Erdoğan’un sert şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

56. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahasına ortasında Sanchez’in gelişine şutunda top auta çıktı.

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Abdülkadir’in pasında Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda top savunmadan geri döndü.

72. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Abdülkadir’in ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Kaya sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

74. dakikada sağ kanattan Skubic’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunda top sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx

Konyaspor: Kaya xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ali Çamdalı xx, Bajic xx (Rangelov dk. 88 ?), Milosevic xx, Mbamba xx (Halil İbrahim dk. 70 x), Hadziahmetovic xx, Abdülkerim xx, Hora xx (Ömer Ali dk. 70 x), Skubic xx

Yedekler: Abdüllaziz, Volkan, Douglas, Vedat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Esteban xx, Zeki xx, Durica xx, Okay xx (Mehmet dk. 51 x), Muhammed xx, Sanchez xx (Abdulkadir dk. 63 x), Onazi xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Yusuf Erdoğan xx (Hyunjun Suk dk. 83 ?), Yusuf Yazıcı xx

Yedekler: Uğurcan, Güray, Akakpo, Doye

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Hadziahmetovic (Konyaspor), Okay, Yusuf Yazıcı, Zeki (Trabzonspor)

Etiketler: konyaspor, Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu


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