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Trabzonspor kuvvet çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla sürdürdü.

Trabzonspor kuvvet çalıştı

06 Ekim 2016 14:51

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, milli oyunculardan yoksun olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, salonda ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Biletler satışa çıktı
Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre en düşük bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi. 16 Ekim Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle,

Kale arkaları 10 TL, Maraton 20 TL, Misafir takım 25 TL, Kapalı (A-D-E-H) 40 TL, kapalı (B-C-F-G) 50 TL, Vip 100 TL ve Vip özel 500 TL.

Ayrıca, Akyazı Stadyumu için kombine alan taraftarların da Akhisar Belediyespor maçını izleyebileceği belirtildi. 

Etiketler: Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


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