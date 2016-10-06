Trabzonspor, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, milli oyunculardan yoksun olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, salonda ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Biletler satışa çıktı

Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre en düşük bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi. 16 Ekim Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle,

Kale arkaları 10 TL, Maraton 20 TL, Misafir takım 25 TL, Kapalı (A-D-E-H) 40 TL, kapalı (B-C-F-G) 50 TL, Vip 100 TL ve Vip özel 500 TL.

Ayrıca, Akyazı Stadyumu için kombine alan taraftarların da Akhisar Belediyespor maçını izleyebileceği belirtildi.