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Trabzonspor ligin ilk haftalarına iyi başlıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligde 44 sezondur başlangıç maçlarına iyi başlıyor. Bordo-mavililer söz konusu ilk hafta maçlarında 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor ligin ilk haftalarına iyi başlıyor

15 Ağustos 2017 11:57

Spor Toto Süper Ligin 2017-18 sezonunun ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor son 3 sezonun maçlarına galibiyetle başladı. Bordo-mavililer 44 sezondur başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 11 beraberlik elde ederken 5 mağlubiyet aldı. Attığı 67 gole karşılık ise kalesinde 27 gol gördü.

Son 4 sezonda yenilmedi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta oynadığı son 4 maçı kaybetmedi. 2014-15 sezonunda deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2015-16 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-17 sezonunda sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 ve son olarak sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

İlk maçlarda hem içeride hem dışarıda bileği bükülmüyor

Trabzonspor, oynadığı 44 sezon açılış maçının 22'sini içeride 22'sini ise dışarıda oynadı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda ise evinde 37 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 22 maçta ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor attığı 30 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 

Etiketler: Trabzonspor


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