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Trabzonspor, Loic Remy'ye teklif yaptı

Trabzonspor İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen forvet oyuncusu Loic Remy'ye teklif yaptı.

Trabzonspor, Loic Remyye teklif yaptı

13 Ocak 2018 11:40

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda transfer politikası izleyen Trabzonspor, İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen Fransız oyuncu Loic Remy'ye transfer teklifinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün, oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin Euro transfer teklifinde bulundu. Yapılan teklifin yanında bonuslar sunan Karadeniz ekibi, Şampiyonlar Ligine kalınması, Süper Lig maçlarında elde edilecek galibiyetlere, atacağı ve attıracağı gollere ekstra prim önerdi. Karadeniz ekibi sunduğu teklif karşısında beklemeye başladı.

Las Palmas forması altında bu sezon 5 gol atan oyuncu üçüncü bölgenin merkeziyle sağında ve solunda görev yapıyor. 

Gökmen Şahin

 

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