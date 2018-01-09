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Trabzonspor, Luftetari’yi 2-1 mağlup etti

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor hazırlık maçında Luftetari’yi 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Luftetariyi 2-1 mağlup etti

09 Ocak 2018 18:39
Trabzonspor, Luftetari’yi 2-1 mağlup etti - Tıkla İzle

Süper Lig’in devre arasında hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçını bugün Arnavut ekibi Luftetari ile yaptı. Trabzonspor, Luftetari'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri Rodallega ve Yusuf Yazıcı’dan geldi.

Kadrolar

Trabzonspor: "Uğurcan Çakır, Jan Durica, Olcay Şahan, Tomas Hubocan, Abdulkadir Ömür, Onazi, Bero, Mustafa Akbaş, Rodallega, Pereira, Yusuf Yazıcı."
Yedekler: "Arda Akbulut, Kamil Ahmet, Castillo, Dame N'doye, Batuhan Artarslan, Savaş Çakır, Juraj Kucka, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun."


Luftetari: "Ruci,Rapa, Zeqay, Beqiri, Rapo, Ramadani, Aleksi, Abazay, Rroca, Bregu, Lamce."
Yedekler: "Cekrezi, Toledo, Janku, Shkurtay, Aurelio, Minga, Puci, Ziaj, Balla, Adnand Shkurtaj." 

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Luftetari, Trabzonspor

 

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