Süper Lig’in devre arasında hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçını bugün Arnavut ekibi Luftetari ile yaptı. Trabzonspor, Luftetari'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri Rodallega ve Yusuf Yazıcı’dan geldi.

Kadrolar

Trabzonspor: "Uğurcan Çakır, Jan Durica, Olcay Şahan, Tomas Hubocan, Abdulkadir Ömür, Onazi, Bero, Mustafa Akbaş, Rodallega, Pereira, Yusuf Yazıcı."

Yedekler: "Arda Akbulut, Kamil Ahmet, Castillo, Dame N'doye, Batuhan Artarslan, Savaş Çakır, Juraj Kucka, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun."



Luftetari: "Ruci,Rapa, Zeqay, Beqiri, Rapo, Ramadani, Aleksi, Abazay, Rroca, Bregu, Lamce."

Yedekler: "Cekrezi, Toledo, Janku, Shkurtay, Aurelio, Minga, Puci, Ziaj, Balla, Adnand Shkurtaj."

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

