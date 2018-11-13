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Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler iki gruba ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı top kapma ve pas çalışmalarının ardından gerçekleştirdikleri orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı. 

Sarı-lacivertli ekipte milli takımlarına giden oyuncular, Idris Carlos Kameni (Kamerun), Martin Skrtel (Slovakya), Islam Slimani (Cezayir), Roman Neustadter (Rusya), Eljif Elmas (Makedonya), Ferdi Kadıoğlu (Hollanda U21), Berke Özer (Türkiye U19), Andre Ayew (Gana), Hasan Ali Kaldırım (Türkiye), Mehmet Topal (Türkiye), Isla Mauricio (Şili), Yassinne Benzia (Cezayir), Diego Reyes (Meksika), Nabil Dirar (Fas) antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.  

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