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Trabzonspor Medical Park'tan sert açıklama

Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübü , Yeşil Giresun Belediyespor maci sonrasi sert açıklamalarda bulunarak, gerekli degerlendirme ve ceza verilmemesi halinde Karsiyaka ile oynayacaklari maca çıkmayacaklarini ilan ettiler.

Trabzonspor Medical Parktan sert açıklama

05 Şubat 2017 07:57

Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübünden yapilan aciklamada su ifadeleri kullandi. "Bugün Yeşil Giresun Belediyespor ile oynadığımız karşılaşmanın son periyodunda canlı yayında Türkiye’nin gözü önünde alınan talihsiz hakem kararları ve basit hakem hataları ile Türkiye basketbolunun katledildiği gözler önüne serilmiştir. Trabzonspor camiasına yapılan haksızlıkları dile getirdiğimiz ortamda hakem-menejerler arasındaki ilişkilerin, Türkiye Basketbolunun geldiği durumun çok kötü bir örneğini canlı olarak izledik"

"Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu’na geldiği günden beri temiz basketbol oynatma ve mücadelesine destek vermek noktasındaki tüm sözlerimizi kendilerine hatırlatmak istiyoruz. Basketbol camiasının bildiği, bazı menajerlerin kurduğu bu takımın ve hakemlerle kurulan bu ilişkilerin, sıradan bir basketbol severin bile kabul etmeyeceği hatalarla, kasti düdüklerle katledilişine şahit olmak istemiyoruz. Temiz basketbol savunucusu ve basketboldaki şer odaklarına karşı mücadele ettiğinden şüphe duymadığımız Sayın Türkoğlu'nu bu hassas konuda göreve davet ediyoruz. "

"Bu talihsiz maç ile ilgili olarak hakem kurulu ve disiplin kurulu tarafından gerekli değerlendirme ve ceza verilmez ise önümüzdeki hafta oynayacağımız Karşıyaka maçına çıkmayacağımızı ilan ediyoruz.
Camia olarak bu tür haksızlıkları sindirecek durumda değiliz. Basketbolda bir kısım insanların figüranı olmayacağız"ifadeleri kullanıldı  


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