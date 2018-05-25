Trabzonspor Milan'la hazırlık maçı yapacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Hacısalihoğlu, "Sosa'nın transferinde yapılan sözleşme de Türkiye'de bir maç yapılması konuşulmuş. Bu yapılacak olan maç sonucu Milan kulübüne 1 Milyon Euro ödeme yapılacak. Şayet maç yapılmazsa yine 1 milyon Euro ödeme yapılacak. Milan ile İstanbul'da bir hazırlık maçı oynayıp, taraftarlarımızla Olimpiyat Stadyumunda buluşma onları mutlu etmek hem de bu sözleşmenin gereğini yerine getirmeyi düşünüyoruz. Planlanmış bir tarih yok ama sezon başlamadan bunu yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin

