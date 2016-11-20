Ligde zor günler geçiren Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısında kritik viraja giriyor. Süper Lig'de 11 puan ile 13. sırada yer alan Karadeniz ekibi, alt sıralardan kurtularak üst basamaklara doğru tırmanışa geçmeni planlarını yaparken, 5 haftalık aranın ardından taraftarı önünde 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. Sahasında en son ligin 5. haftasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan elde eden Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından evinde oynadığı Akhisar Belediyespor ile 0-0 ve Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Avni Aker'e galibiyetli veda

Önümüzdeki günlerde yeni stadyumu Akyazı'ya geçmeye hazırlanan bordo-mavililer, Antalyaspor ile oynayacağı müsabakayı, Hüseyin Avni Aker'de oynanacak son müsabaka olarak değerlendiriyor. Avni Aker'e veda maçında taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, kapanışı da moralli yapmak istiyor.

Yanal ve Çalımbay 12. kez

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 12. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu maçlarda Yanal, Çalımbay'ın çalıştırdığı takımları 7 kez yenerken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 1 maçı ise Rıza Çalımbay'ın başında bulunduğu takım kazandı. Bordo-mavililerin teknik patronu Yanal, Trabzonspor'un başında Rıza Çalımbay ile 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ise Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor, Çalımbay'ın başında bulunduğu takımlara yenilmedi.

İki teknik adamın bir birleri arasında yaptıkları maçlar ve aldıkları sonuçlar ise şöyle:

Trabzonspor (Yanal) - Kasımpaşa (Çalımbay): 2-0

Mersin İdmanyurdu (Çalımbay) - Trabzonspor (Yanal): 1-5

Rizespor (Çalımbay) - Fenerbahçe: (Yanal): 1-2

Eskişehirspor (Yanal) - Sivasspor (Çalımbay): 2-1

Sivasspor (Çalımbay) - Eskişehirspor (Yanal): 1-0

Sivasspor (Çalımbay) - Eskişehirspor (Yanal): 1-3

Eskişehirspor (Yanal) - Sivasspor (Çalımbay): 1-1

Eskişehirspor (Yanal) - Sivasspor (Çalımbay): 1-1

Trabzonspor (Yanal) - Eskişehirspor (Çalımbay): 2-1

Denizlispor (Çalımbay) - Manisaspor (Yanal): 0-0

Manisaspor (Yanal) - Ankaraspor (Çalımbay) : 1-0

Gökmen Şahin