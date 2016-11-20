Diğer
Kategoriler

Trabzonspor moral arıyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, Antalyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor moral arıyor

20 Kasım 2016 12:29

Ligde zor günler geçiren Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısında kritik viraja giriyor. Süper Lig'de 11 puan ile 13. sırada yer alan Karadeniz ekibi, alt sıralardan kurtularak üst basamaklara doğru tırmanışa geçmeni planlarını yaparken, 5 haftalık aranın ardından taraftarı önünde 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. Sahasında en son ligin 5. haftasında Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puan elde eden Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından evinde oynadığı Akhisar Belediyespor ile 0-0 ve Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Avni Aker'e galibiyetli veda
Önümüzdeki günlerde yeni stadyumu Akyazı'ya geçmeye hazırlanan bordo-mavililer, Antalyaspor ile oynayacağı müsabakayı, Hüseyin Avni Aker'de oynanacak son müsabaka olarak değerlendiriyor. Avni Aker'e veda maçında taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, kapanışı da moralli yapmak istiyor.

Yanal ve Çalımbay 12. kez
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 12. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu maçlarda Yanal, Çalımbay'ın çalıştırdığı takımları 7 kez yenerken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 1 maçı ise Rıza Çalımbay'ın başında bulunduğu takım kazandı. Bordo-mavililerin teknik patronu Yanal, Trabzonspor'un başında Rıza Çalımbay ile 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ise Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor, Çalımbay'ın başında bulunduğu takımlara yenilmedi.

İki teknik adamın bir birleri arasında yaptıkları maçlar ve aldıkları sonuçlar ise şöyle:
Trabzonspor (Yanal) - Kasımpaşa (Çalımbay): 2-0
Mersin İdmanyurdu (Çalımbay) - Trabzonspor (Yanal): 1-5
Rizespor (Çalımbay) - Fenerbahçe: (Yanal): 1-2
Eskişehirspor (Yanal) - Sivasspor (Çalımbay): 2-1
Sivasspor (Çalımbay) - Eskişehirspor (Yanal): 1-0
Sivasspor (Çalımbay) - Eskişehirspor (Yanal): 1-3
Eskişehirspor (Yanal) - Sivasspor (Çalımbay): 1-1
Eskişehirspor (Yanal) - Sivasspor (Çalımbay): 1-1
Trabzonspor (Yanal) - Eskişehirspor (Çalımbay): 2-1
Denizlispor (Çalımbay) - Manisaspor (Yanal): 0-0
Manisaspor (Yanal) - Ankaraspor (Çalımbay) : 1-0 

Gökmen Şahin

Etiketler: Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!