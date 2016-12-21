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Trabzonspor, moral arıyor

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, kupada yarın sahasında karşılaşacağı Kızılcabölükspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu maçında provasını yapacak.


21 Aralık 2016 12:23

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayıp 15 hafta sonunda 18 puan toplayarak ligin alt sıralarına demir atan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında yarın sahasında konuk edeceği Spor Toto 3 Lig 1. Grup'ta mücadele eden Denizli takımlarından Kızılcabölükspor ile oynayacak. 22 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da Hüseyin Avni Aker'de oynanacak olan müsabakayı ise Özgüç Türkalp yönetecek. Yardımcılıklarını ise Osman Karakaş ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak.

Gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor
Sıkıntılı günler geçirdiği ligde hedeflerinin gerisinde kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veriyor. Kupa da oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda 1 puan ile 3. sırada yer alıyor. Rakibi Kızılcabölükspor'un ise grupta puanı bulunmuyor. Karadeniz ekibi yarın konuk edeceği Denizli temsilcisi karşısında sahadan galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İlk kez karşılaşacaklar
Trabzonspor ile Kızılcabölükspor takımları tarihlerinde ilk kez karşılaşacaklar. Trabzonspor yarın sahasında oynayacağı Kızılcabölükspor maçı aynı zamanda Fenerebahçe ile 26 Aralık Pazartesi günü oynayacağı maçın provası şeklinde geçmesi bekleniyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, as oyuncularla birlikte az forma şans bulan oyuncular arasında tercih yaparak karma bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Yanal'ın özelikle son haftalarda hem ligde hem de kupada görev verdiği Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazacı isimlerini yarın sahaya sürerek Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesi fikir sahibi olacak. Özellikle oyuna sonradan girdiği bölümlerde etkili ve olumlu işler yapan Abdulkadir Ömür'ü sarı-lacivertliler karşısında da oyuna dahil etmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Muhtemel ilk 11
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Akakpo, Ibanez, Okay, Aytaç Kara , Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Muhammet Demir ve Suk 11'i ile çıkması bekleniyor 

Gökmen Şahin

Etiketler: moral, Trabzonspor


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