Maçtan dakikalar
10. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Murat’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
15. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bero’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak Ahamada’da kaldı.
20. dakikada gelişen Trabzonspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf’un sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.
27. dakikada gelişen Kayserispor atağında araya atılan pasla topla buluşan Welliton şut hazırlığı yaparken defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada gelişen Trabzonspor atağında N’Doye’nin pasıyla topla buluşan Bero, müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-1
49. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Mehmet’in defansın arkasına attığı pasla topla buluşan Yusuf kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
59. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz’in sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
64. dakikada gelişen Kayserispor atağında Levent’in sağ kanattan ortasına yükselen Welliton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
82. dakikada Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Welliton’un şutunda top üstten auta çıktı.
84. dakikada topla gelişen Kayserispor atağında ceza sahsı çizgisi üzerinde topla buluşan Umut Sönmez’in vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Kayserispor: Ahamada x, Anıl x, Levent x, Mabiala xx, Kubilay x, Umut Bulut x, Deniz xx, Welliton xx, Murat x (Umut Sönmez dk. 18 x), Mijailovic xx (Traore dk. 84 x), Kana Bıyık x
Yedekler: Zülfikar, Mert Ilıman, Ufuk, Mert Özyıldırım, Erkam
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Trabzonspor: Onur xx, Zeki xx, Durica x, Okay x, Güray xx, Mehmet x, N’Doye xx, Uğur x (Mustafa dk. 63 x), Bero xx (Sheidaev dk. 80 x), Yusuf xx (Muhammet dk. 84 x), Aytaç x
Yedekler: Alvarado, Suk, Akakpo, Ibanez
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Bero (dk. 36) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Mijailovic, Kana Bıyık (Kayserispor), Okay, Muhammet, Sheidaev (Trabzonspor)