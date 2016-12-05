Diğer
Kategoriler

Trabzonspor nihayet kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor nihayet kazandı

05 Aralık 2016 22:24
Trabzonspor nihayet kazandı - Tıkla İzle

Maçtan dakikalar

10. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Murat’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bero’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak Ahamada’da kaldı.

20. dakikada gelişen Trabzonspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf’un sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

27. dakikada gelişen Kayserispor atağında araya atılan pasla topla buluşan Welliton şut hazırlığı yaparken defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada gelişen Trabzonspor atağında N’Doye’nin pasıyla topla buluşan Bero, müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-1

49. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Mehmet’in defansın arkasına attığı pasla topla buluşan Yusuf kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

59. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz’in sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

64. dakikada gelişen Kayserispor atağında Levent’in sağ kanattan ortasına yükselen Welliton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

82. dakikada Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Welliton’un şutunda top üstten auta çıktı.

84. dakikada topla gelişen Kayserispor atağında ceza sahsı çizgisi üzerinde topla buluşan Umut Sönmez’in vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Kayserispor: Ahamada x, Anıl x, Levent x, Mabiala xx, Kubilay x, Umut Bulut x, Deniz xx, Welliton xx, Murat x (Umut Sönmez dk. 18 x), Mijailovic xx (Traore dk. 84 x), Kana Bıyık x

Yedekler: Zülfikar, Mert Ilıman, Ufuk, Mert Özyıldırım, Erkam

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Trabzonspor: Onur xx, Zeki xx, Durica x, Okay x, Güray xx, Mehmet x, N’Doye xx, Uğur x (Mustafa dk. 63 x), Bero xx (Sheidaev dk. 80 x), Yusuf xx (Muhammet dk. 84 x), Aytaç x

Yedekler: Alvarado, Suk, Akakpo, Ibanez

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Bero (dk. 36) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Mijailovic, Kana Bıyık (Kayserispor), Okay, Muhammet, Sheidaev (Trabzonspor)

Etiketler: Kayserispor, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç