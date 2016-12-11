Spor Toto Süper Lig'de mali ve sportif açıdan zor günler geçiren kulüpler arasında yer alan Trabzonspor, sportif alana yaptığı yatırımların karşılığını alamayan kulüpler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bir an önce hedef ulaşma isteği ise Trabzonspor'un 2007 yılında 38 milyon TL olan borcunu son 10 yılda 14.5 kat artırarak 559 milyon 308 bin 817 TL'ye kadar yükseltti.

Nuri Albayrak 38 milyon TL borçla kulübü devretti

18 Aralık 2005'de göreve gelen Trabzonspor'un 14. Başkanı Nuri Albayrak dönemini bordo-mavili kulüp arar oldu. Karadeniz ekibi, Albayrak'ın başkanlığı döneminde mali ve sportif yönden önemli projelere imza atarken, bugün tamamlanma aşamasına gelen Akyazı Stadyumu'nun da mimarı. Takımın içinde bulunduğu durumu ve kulübün 38 milyon TL borcunu yüksek bulup, Nuri Albayrak ve yönetimini eleştiren muhalefet nedeniyle Albayrak ve yönetimi gerçekleştirilen ilk kongrede aday olmamıştı. Yapılan mali genel kurulda ise 38 milyon TL borca karşılık Albayrak ve yönetimi ibra edilmeyerek bordo-mavili kulübün tarihine geçmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Albayrak, hakkındaki bu davalardan beraat etti.

Albayrak'a haksızlık yapıldı

Trabzonspor'da yaşanan iç çekişmenin en önemli göstergesi olarak ise Nuri Albayrak dönemi önemli bir örnek olarak gösteriliyor. Sen, ben tartışmalarının halen daha yaşandığı Karadeniz ekibinde, Nuri Albayrak dönemi sonrası borçların artmasına rağmen yönetimlerin ibra edilmesi Albayrak ve yönetimine yapılan büyük bir haksızlık olduğu düşüncesi bugünlerde camiada belirgin bir şekilde dillendiriliyor.

2007 yılından sonra borç 14.5 kat arttı

Trabzonspor'da 2 yıl 54 gün başkanlık yapan Nuri Albayrak, 38 milyon TL ile borç ile kulübü bırakırken, 2008-2013 yılları arasında 5 yıl 105 gün görevde kalan Sadri Şener döneminde ise bordo-mavili kulübün borcu 190 milyon TL ulaştı. Söz konusu dönemlerde ise Trabzonspor, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı müzesine getirirken, 3 Temmuz şike davası sonrası UEFA, Fenerbahçe yerine Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor'u davet etti. Sadri Şener'in, görevi 26 Mayıs 2013'de yapılan kongre sonrası görevi bırakmasının ardından göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde ise borç bire bir arttı. 2 yıl 194 gün görevde kalan Hacıosmanoğlu, seçimleri kaybettiği Aralık 2015'de yapılan kongrede 31 Ekim 2015 itibariyle derneğe bağlı 6 şirketin toplam borcunun 453 milyon 77 bin 976 lira olduğunu açıklanmıştı.

6 Aralık 2015'de göreve gelen başkan Muharrem Usta, 1 yıl 3 gündür görevde bulunduğu sürede yaptığı çalışmalar hakkında dün gerçekleştirilen 71. Mali Genel Kurul'da üyeleri bilgilendirdi. Tablolar eşliğinde kulübün içinde bulunduğu durumu izah etmeye çalışan Usta, 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle borcun 559 milyona nasıl ulaştığını anlattı.

Gökmen Şahin