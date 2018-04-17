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Trabzonspor öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor.

Trabzonspor öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor

17 Nisan 2018 10:15

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da bir kere daha görüldük ki Bordo Mavililer, öne geçtiği maçları kazanmakta sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, bu sezon önde götürdüğü 6 maçta 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılırken, geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Geriye kalan 17 maçı ise normal seyrinde tamamladı.

Öndeyken puan kaybettiği puanlar 

Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 53 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. 46 puan toplayarak 5. Sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu sezon önde getirdiği 6 maçta ise galibiyet elde edemeden sahadan ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Fenerbahçe ile 2-2 ve 1-1, Medipol Başakşehir 2-2 ve Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe’ye 3-2 ve Alanyaspor’a ise 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer 6 maçta 14 puan kaybetti. Trabzonspor, önde getirdiği maçları galibiyetle tamamlayabilseydi 60 puanla lider durumda olan Galatasaray ile aynı puana sahip olacaktı.

Yenik durumdayken kazandığı puanlar 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer yenik duruma düştüğü Beşiktaş ile 2-2, Kardemir Karabükspor ile 1-1 ve Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, yenik durumda getirdiği Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 , Atiker Konyaspor’u 2-1 ve Osmanlıspor’u 4-3 mağlup etmişti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda ise 9 puan topladı.

9 maça önde başladı, galibiyetle tamamladı 

Trabzonspor, ligde oynadığı 9 maçta ilk golü atan taraf oldu. Önde başladığı maçları önde tamamlayan bordo-mavililer Gençlerbirliği'ni 3-1, Galatasaray ve Sivasspor’u 2-1, Antalyaspor ve Kasımpaşa’yı 3-0, Bursaspor’u 1-0, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1, Yeni Malatyaspor’u 4-1 ve Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

5 maçta geride başladı. Mağlubiyetle tamamladı 

Trabzonspor, ligde oynadığı 5 maça geride başlayıp, mağlubiyetle tamamladı. Teleset Mobilya Akhisarspor 6-1, Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir 1-0, Beşiktaş 2-0 ve Galatasaray 2-1 mağlup oldu.

3 maçı ise başladığı gibi bitirdi 

Bordo-mavililer 3 maçı ise başladığı gibi bitirdi. Karadeniz ekibi Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını golsüz beraberlikle tamamladı.  

 

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