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Trabzonspor, PFDK’ya sevk edildi

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında evinde oynadıkları Atiker Konyaspor maçında yaşanan ‘saha olayları’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Trabzonspor, PFDKya sevk edildi

15 Ağustos 2017 19:26

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Trabzonspor Kulübü'nün 13.08.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor - Atiker Konyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Atiker Konyaspor Kulübü idarecisi Ahmet Baydar'ın 13.08.2017 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Osmanlıspor Futbol Kulübü futbolcusu Tonia D. Tisdell'in 13.08.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” 


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