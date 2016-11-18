Yeniden yapılanma planlamasıyla başladığı yeni sezonda hedeflerin ve beklentilerin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmak istiyor. Ligde yaşadığı puan kayıplarıyla kötü bir dönem geçirmesinin yanı sıra üst üste maç kazanamama sıkıntısı yaşayan Trabzonspor, bu sezon tarihinde ilkleri yaşarken, Antalyaspor maçıyla çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Korku tüneline daha yakın

Ligde 11 puan ile 13 sırada bulunan Karadeniz ekibi, tehlikeli bölgenin 2 puan önünde bulunuyor. Zirve ile arasındaki puan farkını 15'e çıkartan Karadeniz ekibi Antalyaspor karşısında alacağı 3 puanla rahat bir nefes almak isterken tehlikeli bölgeden de uzaklaşmak istiyor.

Avni Aker'e galibiyetle veda

Önümüzdeki günlerde yeni stadyumuna geçmeyi hazırlanan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda son maçını oynamayı planladığı Antalyaspor maçını kazanarak veda etmek istiyor. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor 1 maçta ise sahasından yenilgiyle ayrıldı. Sahasında bu sezon 8 puan toplayan Karadeniz ekibi kötü bir dönem geçirdi.

Transfer çalışmaları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devre arasında netlik kazanacak. Kupada ve ligde yaşanan süreçle ilgili olarak yönetimi bilgilendiren Teknik Direktör Ersun Yanal, kritik süreçte futbolcuların etkilenmemesi için transfer çalışmalarının devre arasında hareketlik kazanmasını istedi. İç transferde Mehmet Ekici'ye imza attırmak isteyen bordo-mavililer, dış transfer çalışmalarını devre arasının sonlarına doğru netleştirecek.

Trabzonspor heyeti Lozan'da

Öte yandan Trabzonspor'un 2010-11 sezonunda yaşanan şike sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması için Trabzonspor heyeti, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen duruşmaya katıldı. Kulüp avukatları, Başkan Muharrem Usta ve birçok yönetici bugün, 2010-11 şike süreci sonrası haklarının verilmesi için CAS’ta sunum yapacak.

Gökmen Şahin

