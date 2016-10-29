Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ettikten sonra Gaziantepspor’a deplasmanda 1-0, evinde Osmanlıspor’a 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a da dış sahada 3-0 yenilen bordo-mavililer, kupada Serhat Ardahanspor karşısında aldığı 6-0’lık galibiyetin ardından ligde de Atiker Konyaspor’u mağlup ederek, 3 puanla tanışmıştı. Deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 4-0 mağlup olarak şok yaşayan Trabzonspor, sahasında Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kalmasının ardından, TT Arena'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek haftalar sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor'u 2-1 yenerek gruplara kalan bordo-mavililer, sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Özgüven adına önemli maç

Galatasaray galibiyetinin Karadeniz derbisini kazanarak taçlandırmak istiyen Trabzonspor, özgüven kazanma adına zorlu müsabakaya büyük bir önem veriyor. Çıkışa geçmek ve seri galibiyetler kazanma adına konuk edeceği Çaykur Rizespor'u Hüseyin Avni Aker'de eli boş göndermek isteyen bordo-mavililer, ligde galibiyet serisinin temellerini atarak üst basamaklara doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor.

Kart uyarısı

Ligin ilk 8 haftasında 23 sarı ve 1 kırmızı kart gören Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal kart uyarısı yaptı. Çaykur Rizespor ile oynanacak olan maç sonrası Beşiktaş deplasmanına gerecek olan bordo-mavililerde Mehmet Ekici ve Uğur Demirok 3 sarı ile ceza sınırında bulunuyor. Kısıtlı bir kadro ile mücadele veren bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, kart yüzünden siyah-beyazlı takım ile deplasmanda oynacak olan zorlu maç öncesi kadro sıkıntısı yaşamak istemezken, oyuncularını dikkat olmaları noktasında uyardığı öğrenildi.

Muhtemel ilk on bir

Çaykur Rizespor karşısında Kolombiyalı oyuncu Castillo'nun sakatlığı nedeniyle takımda yerini alıp almayacağı maç günü netlik kazanacak. Bordo-mavililerin karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay Yokuşlu, Bero, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan (Castillo) ve N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin



