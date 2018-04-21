Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle (Bein Sports) Trabzon Sivas maç kaç kaç ?

Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı anlatım ve Trabzon Sivas maçı skoru kaç kaç? gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'de 30. Hafta karşılaşmasında Karadeniz ekibi Trabzonspor ile Sivasspor. İşte Trabzon Sivas maçı şifresiz canlı anlatım detayları...

MÜCADELEYİ CANLI ANLATIM OLARAK TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor ile Sivasspor 24. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 24. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında ligde oynanan 23 maçta bordo-mavililerin 12 galibiyeti bulunurken, Demir Grup Sivasspor’un ise biri hükmen olmak üzere 6 galibiyeti bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele edemeyen Demir Grup Sivasspor bir sezonun ardından ilk kez bordo-mavili takımın yeni stadyumuna konuk olacak. İki takım arasında geride kalan 23 maçta bordo-mavililerin 12 galibiyeti bulunurken, Sivasspor’un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor'un attığı 35 gole karşılık Sivasspor 24 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan maçlar

Konuk ekip Sivasspor'un Trabzon'da oynanan maçlarda 1 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 11 maçta bordo-mavililerin 7 galibiyeti bulunurken, Sivasspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş’ın iki efsane kaptanı karşı karşıya

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda kaptanlık yapan Rıza Çalımbay ile Samet Aybaba karşı karşıya gelecek. 2002-2004 yılları arasında Trabzonspor’u çalıştıran Samet Aybaba ile 2010-2013 yılları arasında Sivasspor’u çalıştıran Rıza Çalımbay, görevde bulundukları takımlar için büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam bugüne kadar 10. kez puan mücadelesi verecekken, söz konusu maçlarda ise Çalımbay’ın üstünlüğü bulunuyor. 6 maçta Rıza Çalımbay'ın takımları kazanırken, 3 maçta ise Samet Aybaba’nın takımları galip geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Samet Aybaba, teknik direktör olarak Trabzonspor ile Süper Lig’de karşılaştığı 28 maçın sadece dördünü kazanabildi ve 15’ini kaybetti, 8 maçta ise beraberlik aldı. Aybaba, Eskişehirspor’un başında rakibiyle oynadığı son maçı 1-0 kazanmıştı. Çalımbay ise Sivasspor’a karşı farklı takımların başında çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesi yarın 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor Sivasspor nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.