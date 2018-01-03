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Trabzonspor sol gösterip, sağ vurdu

Trabzonspor, Süper Ligin ilk yarısında bu sezon sol gösterip sağ vurdu. Bordo-mavililer ligde attığı 33 golü 14’nü sağ ayak ile atarken 6 gol ise sol ayakla attı. 3 golü kafa ile kaydeden bordo-mavililerin frikik golü ise bulunmuyor.

Trabzonspor sol gösterip, sağ vurdu

03 Ocak 2018 10:44

Süper Ligi ilk 9. haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini geçiren Trabzonspor, yaşadığı teknik adam değişikliği sonrası yeniden zirveye tutunmuştu. Ligin ikinci yarısına daha umutlu bakan Karadeniz ekibi, bu sezon ligde attığı 33 golün 14’nü sağ ayak ile atarken, 6 golü ise sol ayakla attı. 3 golü kafa ile atan bordo-mavililer 3 golü ise penaltıdan kaydetti. Karadeniz ekibi firikten ise gol atamadı.

EN ÇOK GOL HÜCUM OYUNCULARINDAN GELDİ

Trabzonspor, Süper Lig’de attığı 33 golün 14’nü ilk yarıda atarken, 19 gol ise ikinci yarıda attı. Bordo-mavililerde en çok golü ise hücum bölgesinde oynayan oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde ileri uç oyuncuları 24 gole imza atarken orta saha oyuncuları ise 9 gol attı. Savunma oyuncularından ise gol gelmedi. Trabzonspor’da 10 oyuncu ise ligde golle tanıştı. Bu oyuncuların başında Burak Yılmaz 14, Rodallega 4, N’Doye, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan 3 gol. Kucka 2 gol, Bero, Okay, Onazi ve Abdulkadir Ömür ise 1’er gol atan isimler oldu.

LİGİN EN GENÇ İSMİ ABDULKADİR ÖMÜR

Süper Lig’in ilk yarısında mücadele eden ilk isim bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen Abdulkadir Ömür oldu. 25 Haziran 1999 doğumlu olan Abdulkadir’i Fenerbahçe’den Oğuz Kaan Güçtekin takip etti. Güçtekin ise 06 Nisan 1999 doğumlu. Bu iki oyuncuyu ise Evkur Yene Malatyaspor’dan Sincere Seth takip etti. Nijeryalı oyuncu 28 Nisan 1998 doğumlu.

Gökmen Şahin

 

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