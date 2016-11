35 senedir tribünlerde Trabzonspor için koşturan "Bize her yer Trabzon" ve "61. dakika" mimarı olan Paşa Erbaş, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’u Beşiktaş ile oynayacağı maç için temsili Hazreti Ali kılıcıyla İstanbul’a uğurlamıştı. Bordo-mavililerin 2-1 kaybettiği maçın ardından tartışmalar sürürken Erbaş, Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan’ın, bordo-mavili takımı resmen katlettiğini belirterek, “Kalkavan adaletli bir maç yönetmedi. Trabzonspor’u sahada katletti. Adaletli olmak ve adil yönetim göstermek hakemlerin sahada dikkat etmeleri gereken en önemli unsurdur. Bunu sağlayamadığı zaman bugün olduğu gibi tartışmalara ve olayların farklı yerlere gitmesine neden olur. Bu yapılan haksızlık Trabzonspor’a ilk değil. Hata elbette olacaktır ama göz göre göre yapılan hatalar nedense hep Trabzonspor’a rastlıyor. Adaletin kılıcı keskin olur ve bir gün adalet herkese lazım olur. Trabzonspor’a yapılan bu haksızlık da cezasız kalmamalıdır. Bu düzende belki bundan kaçabilirler ama Allah’ın adaletinden kimse kaçamaz” dedi.

“Trabzonspor’u güzel günler bekliyor”

Erbaş, Trabzonspor’un sezona kötü başladığını belirterek, “Ama zamanla oynanan futbola baktığımızda ileride güzel günlerin geleceğini görebiliyorum. İnsanlarda bir kırgınlık var. Sezona iyi başlayamıyorsun, bazen kötü bir sıralamada bitiriyorsun. Otomatik olarak taraftar da kırılıyor. Takım taraftarların beklediği başarıyı veremiyor. Özelikle büyük maçlarda yenildiği zaman takıma küsüyor" diye konuştu.

“Yönetim ve futbolcularla bir araya gelirdik”

"Bize her yer Trabzon" ve "61. dakika" mimarı olan Paşa Erbaş, "Ben 18 sene önce görevde olan Trabzonspor yönetimine 18 tane projem olduğunu söyledim. Dikkate alırsanız bunu başarırız dedim. Yönetim taraftar ve emniyet ile organize olunması gerekiyor. Özellikle büyük maçlar öncesi yönetim, futbolcular ve taraftarlar bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunurduk. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve sizlerin yanındayız demek için. Ama şimdi onları göremiyoruz. Yönetim, taraftar ve futbolcular kopmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Benim 18 projemin ikisi 'Bize her yer Trabzon" ve "61. dakika" kağıtları ve konfetileri havaya atma organizasyonuydu. Bunları bugün Türkiye’de her kulüp yapıyor. Bize projelerimiz nedir diye sorarlarsa biz de onlara projelerimizi sunacağız. Akyazı Stadyumu da bizim hayata geçireceğimiz projeler için daha uygun bir yer. Bunları yapacağımıza inanıyorum. "Bize her yer Trabzon" ve "61. dakika" yaptık ve ikisi de marka oldu" açıklamasını yaptı.

“Tribünlerde kutuplaşmalar var”

Trabzonspor’da fazla taraftar derneğinin olmasının bir fayda değil aksine zarar verdiğini belirten Erbaş, “Tribünlerde kutuplaşmalar var. Bu durum bu yönetime has bir şey değil. Genel olarak baktığımızda böyle. Bu işin içine siyaset girdi. Bakıyorum bir taraf bir partinin grubu, diğer tarafta başka partinin grubu böyle olmaz. Bana göre tribünde 20 bin kişi olacağına her maçta 5 bin kişi olsun ama taraftar olsun, takımını 90 dakika destekleyecek taraftar olsun. Tribünde 15 yaşında çocuk da olsa önemli değil. Yeter ki işi bilen birisi olsun. Ben olmuş, o olmuş önemli değil, yeter ki Trabzonspor’a bir şeyler verelim. Öyle genç kardeşlerimiz var ki şevkleri kırılıyor tribün anlamında” şeklinde konuştu.

“Akyazı’nın tribünlerini canlandırmalıyız”

Erbaş, Hüseyin Avni Aker’in yeniden dizayn edilmesini çok arzuladığını ancak Akyazı Stadyumu'nun yapıldığını belirterek, “Akyazı gibi önemli bir stadyum önümüzdeki günlerde açılacak. Burayla ilgili çok önemli projelerimiz var. Yönetim bizimle konuşup fikirlerimizi alırsa Akyazı’da Trabzonspor taraftarını yeniden canlandırabiliriz. Avni Aker’i doldurmakta zorluk çekerken Akyazı’yı nasıl doldururuz diye ortak aklın hareket etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

“Kadınların tribünlerde mutlaka olması gerekir”

Trabzonspor’un kadın taraftar profiline çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Erbaş, “Kadınların tribünlerde mutlaka olması gerekiyor. Maçlara gelmeleri için kampanyalar yapılabilir. “Passolig’ni al maça gel” diye bir kampanya olabilir. Kadınların maçta olması güzel olur. Çoğu maçta kadınların erkeklerden daha iyi takımı desteklediğini gördük. Bunlara hepimiz şahit olduk. Trabzonspor'un taraftarlarla ilgili bir planlama yaparken, taraftarların fikirlerini alması gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurulu karar aldıktan sonra bunu taraftarla paylaşmanın bir anlamı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin