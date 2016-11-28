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Trabzonspor taraftarları takıma tepki gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili takıma taraftarlar tepki gösterdi.

Trabzonspor taraftarları takıma tepki gösterdi

28 Kasım 2016 12:16
Trabzonspor taraftarları takıma tepki gösterdi - Tıkla İzle

Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı. Maçın ilk yarısında 10 kişi kalan rakibi karşısında iyi futbol ortaya koyamayıp, golde atamayan bordo-mavili takımın Trabzon'a dönüşünde bir grup taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Maçın ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili kafileyi havaalanında karşılayan taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal ve takım kaptanı Onur ile görüştü.
"Neyin peşindeyiz biz. Neden oynamıyorsunuz? Paranızı mı alamıyorsunuz, sebep ne? Bizim canımız yanıyor. Küme düşüyoruz" diyerek tepki gösterdiler. Taraftarlarla görüşen Ersun Yanal sabır isterken, kaptan Onur ise taraftarlardan takıma daha çok sahip çıkmasını istedi. 

Yerel gazete başlıkları 

Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı müsabakayı manşetlere taşıdı. Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, "Söyleyin kimi yeneceksiniz?" başlığını ön sayfadan okuyucularıyla paylaşırken, Karadeniz Gazetesi ise, "Bir zamanlar fırtınaydı" başlığını attı. Kuzey Ekspres Gazetesi ise, "Bu Trabzon kimi yenecek" başlığını atarken, Taka Gazetesi ise, "Ersun Yanal ve Hakemler Trabzonspor'u çökertti" başlığını okuyucularıyla paylaştı. Son Nokta Gazetesi de, "Yine Bize Hüsran", "Go Home Ersun..." başlıklarını okuyucularıyla paylaştı. İlkhaber Gazetesi de, "Trabzon Acı veriyor" başlığıyla okuyucularıyla buluştu.  


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