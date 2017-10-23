Trabzonspor tarihinin en kötü ilk 9 haftası

Şampiyonluk umutlarıyla başladığı sezonda tarihinin en kötü günlerine geçiren Trabzonspor, üst üste kazanabileceği maçlarda darbe yedi. 1974-75 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan bordo-mavililer, 2 puanlık sistemin geçerliği olduğu söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 9 puan toplayarak 9. sırada yer almıştı. 2017-18 sezonunun ilk 9. haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 13. sırada yer alan Karadeniz ekibi 44 sezonluk Süper Lig tarihinde ilk 9 haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı.

ÇALIMBAY TEK TEK GÖRÜŞÜYOR

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımı içine düştüğü kaoslu ortamdan çıkarmak için yoğun bir mesai harcıyor. 18 Ekim Çarşamba günü yeni takımıyla ilk çalışmasına yapan ve 21 Ekim’de ise Evkur Yeni Malatyaspor maçına çıkan deneyimli teknik adam, oyuncu kadrosu ile tek tek görüşmeler yaptı. Çalımbay’ın takımda yaşanan sıkıntıları gidermek için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde geç saatlere kadar çalıştığı ve oyuncularla yaptığı görüşmelerde ortaya çıkacak olan tabloyu başta başkan Muharrem Usta ve diğer yöneticilerle paylaşacağı belirtildi.

Gökmen Şahin