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Trabzonspor TS Galatasaray GS maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

Süper Lig'in 10.haftasında Trabzonspor ve Galatasaray yarın akşam karşı karşıya geliyor. Peki Trabzonspor TS ve Galatasaray GS maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte detaylar...

Trabzonspor TS Galatasaray GS maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

29 Ekim 2017 00:31

Trabzonspor Galatasaray maçına haberimizin detaylarından rahatça ulaşabilirsiniz. Canlı anlatımlar ve maçın geniş özeti maç sonrasında sizlerle buluşacak. Peki şifresiz ve canlı olarak  Trabzonspor ve Galatasaray maçı nasıl izlenir? Hepsi ve daha fazlası bu haberimizde yer alıyor.

Trabzonspor-Galatasaray derbisini şifresiz verecek kanallar

Trabzonspor'un Galatasaray’ı konuk edeceği bu önemli mücadeleyi yarın akşam İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak.

Etiketler: süper lig, Trabzonspor Galatasaray, Trabzonspor Galatasaray şifresiz veren kanallar, TS GS şifresiz

 

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