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Trabzonspor tur peşinde

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği rakibi karşısında turu geçen taraf olmak istiyor.

Trabzonspor tur peşinde

15 Ocak 2018 14:22

Bu sezon hem lig hem de kupada yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. İlk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibi karşısında turu geçen taraf olmak isteyen bordo-mavililer adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Burak dışında ideal kadro sahada olacak

Konya'da oynanan ilk maçta yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle Burak Yılmaz'ın forma giyemeyeceği maçta hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'nun ise forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.
Çalımbay'ın yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Mustafa, Okay, Kucka,Olcay, Yusuf, Abdulkadir ve Rodallega şeklinde çıkması bekleniyor. 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Trabzonspor

 

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