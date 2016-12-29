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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Kızılcabölükspor'a takıldı

Ziraat Türkiye H Grubu 4. maçında Kızılcabölükspor, sahasında Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor, Türkiye Kupasında Kızılcabölükspora takıldı

29 Aralık 2016 20:23

Ziraat Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Kızılcabölükspor: 1 - Trabzonspor: 1 

Maçtan dakikalar

18. dakikada ceza sahası sol çizgiden Yusuf Yazıcı'nın ortasında Okay topu filelere gönderdi. 0-1

24. dakikada Abdülkadir’in sol kanattan ortasını altı pas içinde Ramazan son anda kornere çeldi.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emircan’ın sert şutunda kaleci Esteban iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada Burak Gölbel’in sol taraftan kullanılan korner atışında topa iyi yükselen Tayfun topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx
Kızılcabölükspor: Serkan İlgün xx, Semih xx, Ramazan x, Kerim x, Tayfun xx, Emircan x (Muhittin dk. 90 ?), Taygun x, Cihat x (Mustafa dk. 45 x), Reha x (Burak dk. 83 ?), Özer x, Fatih x
Yedekler: Abdullah, Serkan Özen
Teknik Sorumlu: Hasan Şermet
Trabzonspor: Esteban xx, Zeki xx, Durıca xx, Mustafa Yumlu xx (Uğur dk. 80 x), Güray xx, Onazi xx, Okay xxx, Abdülkadir xx (Mustafa Akbaş dk. 64 x) Castıllo xx (Suk dk. 71 x), Yusuf xx, N’doye xx
Yedekler: Uğurcan, Mehmet, Aytaç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Okay (dk. 18) (Trabzonspor), Emircan (dk. 89) (Kızılcabölükspor)
Sarı kartlar: Mustafa (Trabzonspor), Semih Ceylan (Kızılcabölükspor) 

Medeni Topaloğlu 


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