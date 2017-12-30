Trabzonspor umutlarını 2018 yılına taşıdı

3 Temmuz 2011 sürecinden sonra her yıl geriye doğru giden Trabzonspor 2017 yılında da beklentilerin gerisinde kaldı. 2017 yılına 50 yıl sinerjisiyle başladığı yeni sezonda hayal kırıklığı yaşayan Karadeniz ekibi, ’Her şey bitti’ denilen sezonda yaptığı teknik direktör değişimiyle birlikte umutlarını 2018 yılına taşıdı.

TRABZONSPOR, 2017 YILINDA MAÇLARINI YENİ STADYUMDA OYNAMAYA BAŞLADI

18 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, katılımıyla Akyazı’da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin açılışını gerçekleşmesinin ardından Trabzonspor, yeni stadyumunda ilk maçını ise 29 Ocak 2017’de Gaziantepspor ile oynadı. Söz konusu müsabakayı bordo-mavililer 4-0 kazanarak iyi bir başlangıç yapmıştı. Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan yeni stadyumda 17 Süper Lig maçı oynadı. Söz konusu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

2017 YILINDA TRABZONSPOR, İNİŞLİ-ÇIKIŞLI SAHA SONUÇLARI ALDI

Bordo-mavililer 2017 yılında Süper Lig’de 35 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi attığı 60 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında ise çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü.

2017 YILINDA İKİ TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Trabzonspor önceki yılların aksine 2017 yılında iki teknik direktörle çalıştı. Bordo-mavililer kabus gibi geçen 2016 yılında 4 teknik adamla çalışmış ancak bir türlü istikrarı sağlayamamıştı. Karadeniz ekibi söz konusu yılda ise Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay isimlerine görev verdi.

ERSUN YANAL BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla takımı emanet ettiği teknik direktör Ersun Yanal ile 2017 yılının Ekim ayında yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bordo-mavililer 2017 yılının başlarında Trabzonspor ile iyi bir çıkış yakalarken, yeni sezon başlamasıyla birlikte bordo-mavililer tarihi hezimetlere imza atmasıyla birlikte Yanal ile yollar ayrıldı. Trabzonspor, Ersun Yanal’ın göreve geldiği 3. dönemin 2017 yılında 26 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Attığı 44 gole karşılık ise kalesinde 35 gol gördü. Yanal’ın takımın başında bulunduğu 2016-17 sezonunu Trabzonspor 51 puan ile 6. sırada tamamladı ve Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde edemedi. Yanal takımın başında gönderildiği dönemde ise Trabzonspor 9 puan ile 11 sırada yer aldı. Dönemin lideri Galatasaray ile Trabzonspor’un arasındaki puan farkı 13’tü.

RIZA ÇALIMBAY, UMUTLARI 2018 YILINA TAŞIDI

Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayırılmasının ardından Trabzonspor göreve teknik direktör Rıza Çalımbay’ı getirdi. Bordo-mavililer ’Bir sezon daha bitti’ derken Rıza Çalımbay ile yeniden çıkış yakalayarak umutları 2018 yılında başlayacak olan ligin ikinci yarısına taşıdı. Bordo-mavililer Çalımbay döneminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi Çalımbay döneminde 20 puan topladı. 7. sırada yer alan bordo-mavililer lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını ise 7 oldu.

SON 7 SEZONUN EN İYİ İLK YARISINI BU YIL YAŞADI

Trabzonspor son 7 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2017 yılının sonlarında gösterdi. En son 2010-2011 sezonunda 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 24, 2013-2014 sezonunda 27, 2014-2015 sezonunda 26, 2015-2016 sezonunda 24, 2016-2017 sezonunda 21 puan, bu sezon da 29 puan elde etti. Karadeniz ekibi, attığı 33 golle de son 7 sezonun en gollü ilk yarısını geride bıraktı.

12 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Trabzonspor 2017 yılında 8’i yabancı 4’ü yerli olmak üzere 12 futbolcu transfer etti. Karadeniz ekibi söz konusu transferler için 14 Milyon 150 Bin Euro (64 Milyon 215 Bin TL) bonservis bedeli ödedi. Bordo-mavililer söz konusu yılda Rodallega, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Medjani, Mas, Pereira, Sosa, Hubocan, Kucka, Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi ve Volkan Şen’i kadrosuna kattı.

EN İYİ ÇIKIŞI BURAK YILMAZ YAPTI

Bordo-mavililerin sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımında tekrar kadrosuna kattığı golcü oyuncu Burak Yılmaz Süper Lig’in en iyi çıkış yapan isimlerinden biri oldu. Ligde takımı adına 14 gole imza atan oyuncu söz konusu golleri forma giydiği 14 maçın 9’unda kaydetti. Bordo-mavililerin topladığı 29 puanın 18’nde Burak Yılmaz’ın katkısı bulunuyor. Gol krallığı yarışında ise Burak Yılmaz, Bafetimbi Gomis ve Adis Jahovic ile birlikte 14 gol ile ilk sırayı paylaşıyor. Söz konusu golleri Galatasaray’lı Gomis forma giydiği 17 maçta atarken, Göztepe’li Jahovic ise 16 maçta attı. Rakiplerinden daha az süre alan Burak Yılmaz ise 14 maçta attı.

2017 YILININ HAYAL KIRIKLIĞI SOSA, CASTİLLO VE VOLKAN ŞEN OLDU

Trabzonspor’da 2017 yılına damga vuran oyuncular arasında Pereira, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür gibi isimler ilk sırada gelirken hayal kırıklığı yaşatan isimlerde oldu. Bu isimlerin başında ise sezon başında transfer edilen Sosa oldu. Arjantinli oyuncu kendisinden beklenen çıkışı bir türlü sergileyemedi. Yetenekleri bilinen ancak bir türlü sergileyemeyen oyuncu sürekli ayrılacağı haberleriyle gündeme geldi. Sosa’dan 2018 yılında başta teknik direktör Rıza Çalımbay ve taraftarlar büyük bir çıkış bekliyor. Castillo’da kendisine verilen şansı iyi kullanamayan isimlerin başında geliyor. Oynadığı dönemlerde yaptığı hareketlerle bordo-mavililerin gönlünde taht kuran oyuncu şimdiye kadar Karadeniz ekibinde tam anlamıyla etkili olamadı. Sezon başında transferin son günlerinde bordo-mavili takıma gelen Volkan Şen’de beklentileri karşılayamayan isimler arasında yer aldı.

ALANYA VE AKHİSAR MAÇLARI

Trabzonspor, 2017 yılında oynadığı Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor maçlarında tarihi sonuçlar aldı. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı Alanyaspor maçını 3-0 önde getirirken, karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı. Bordo-mavililer yine sahasında Akhisarspor’a 6-1 yenilerek tarihi bir skora imza attı.

TOPLU İSTİFALAR YAŞANDI

Trabzonspor yönetimlerinden geleneksek hale gelen istifalar Muharrem Usta yönetiminde de devam etti. Bordo-mavili kulüpte 2017 yılında 9 yönetici istifa etti. Orhan İlarslan, Fatih Vardaroğlu ve Emre Aksay ayrı dönemlerde istifa ederken, Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar bordo-mavili takımın Malatyaspor’a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından toplu şekilde istifa etmişti.

AVNİ AKER’DE YIKIM BAŞLADI

Trabzon’da 1951 yılında hizmete giren ve 65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdikten sonra geçtiğimiz 26 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kapıları kapanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yıkımı vurulan ilk kepçe ile başladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin geçtiğimiz Ocak ayının sonunda hizmete açılması ile faaliyeti sonlanan ve yeni stadın yapım sözleşmesi gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilen Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yıkım süreci başladı.

Gökmen Şahin