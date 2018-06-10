Trabzonspor, yabancıları için tekliflere açık

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor, kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan da beklenilen verimi alamadı.Tüm yabancı oyuncular için yapılacak teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavili kulüp,gelecek sezon için yeni bir yapılanmayla zirveye oynayan kadronun temellerini kurmayı planlamaya başladı. Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu, bordo-mavili kulübün genel koordinatörü Özkan Sümer ve Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, kulübün çıkarları doğrultusunda yabancı futbolculara gelen teklifleri ele alacağı, uygun gördüklerini kabul edip kolaylık sağlayacağı bildirildi.

Yerliler korunacak

Trabzonspor yönetimi, çoğunluğu altyapıdan gelen yerli oyuncularını kadroda tutacak. Takımın iki genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e dolaylı yollardan teklif gelmesine karşın yazılı resmi teklife göre bir değerlendirme yapacak olan Karadeniz ekibi, futbolcularını da bu süreçte korumak için önemli bir çaba harcıyor. Haklarında çıkan transfer haberleri nedeniyle oyuncuların kafalarının karışmasını istemeyen Trabzonspor Kulüp Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in, Yusuf Yazıcı ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı ve oyuncuyla uzun süren bir sohbet gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Bordo-mavililer, kadrosunda bulunan yerli oyuncuları takımda tutmayı planlarken, elindeki yüksek maliyetli futbolcuların yanı sıra yabancılara gelebilecek tüm tekliflere ise açık. Kadroyu gençleştirmek isteyen Trabzonspor, sezonun sona ermesiyle sözleşmeleri biten N'Doye, Durica, Uğur ve kiralık Hubocan ile yollarını ayırmıştı.

Trabzonspor, Abdurrahim Dursun, Burak Yılmaz, Hasan Batuhan Artaslan, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Onur Recep Kıvrak ve Uğurcan Çakır gibi isimleri kadroda tutmayı planlıyor. Cafer Tosun, Sefa Akgün, Kerem Baykuş, Ayberk Kardaş, Ahmet Hakan Sevinç gibi genç yeteneklerin de 1 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak olan kamp götürülmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un gençlerine şans doğdu

İçinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle kendi öz kaynaklarını kullanmada kararlı olan Trabzonspor'da kadroda bulunan ve alt yapıdan gelecek genç oyunculara önemli bir fırsat doğdu. Kulüp Genel Koordinatörü Özkan Sümer ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bire bir genç oyuncularla görüşmeler yaparak onları ilk planda temmuz ayında başlayacak olan kamp ortamına hazırlamaya çalışıyor. Diğer taraftan da gelecek vaat eden futbolcuların yeteneklerini ön plana çıkartmanın formülleri üzerinde duran Sümer ve Karaman, Yusuf ile Abdulkadir Ömür gibi yeni isimleri kadroya kazandırmak istiyor.

Gökmen Şahin

